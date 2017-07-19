دلائل على وجود مقبرة زوجة توت عنخ آمون في وادي الملوك

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قال الدكتور زاهي حواس، في تصريح له لموقع "Live Science"، أن البعثة التي يترأسها حاليًا في وادي الملوك بالأقصر، عثرت على دلائل تشير إلى وجود مقبرة قد ترجع إلى زوجة الملك توت عنخ آمون.

وذكر "حواس"، أن أفراد البعثة الأثرية يخططون لبدء الحفائر بالمقبرة الجديدة التي تقع بالقرب من مقبرة الملك آي في منطقة وادي الملوك بالأقصر، مؤكدًا على وجود مقبرة في ذلك المكان ولكن لم يتم التعرف على صاحبها حتى الآن.

وأضاف "حواس"، أن البعثة عثرت على ودائع أساس المقبرة "وهي عبارة عن خبايا أو حفر بالأرض يوضع بها أغراض نذرية مثل الأواني الفخارية، و بقايا الطعام، وأغراض أخرى" تشير إلى أن هناك مقبرة تم البدء في بنائها بالفعل بالموقع، لافتًا إلى إن أجهزة الرادار كشفت عن وجود مبنى ربما كان مدخل المقبرة.

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أما عن صاحب المقبرة فيقول "حواس"، إنها ربما تعود إلى "عنخ إس إن با آمون" التي كانت زوجة الملك توت عنخ آمون، و تزوجت من الملك آي بعد وفاة الملك توت عنخ آمون ، لذلك من الممكن أن مقبرتها تقع بالقرب من مقبرة الملك آي، لافتًا إلى أنه سيشرف على عمليات الحفائر المستقبلية التي ستتم بالموقع.