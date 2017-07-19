التموين توضح حقيقة انتهاء صلاحية الأرز الهندي

التحرير

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انتهاء صلاحية الأرز الهندى والشكاوى من تلفه أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، ما دفع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن يصدر بيانا اعتبر أن هذه شائعة لا أساس لها من الصحة، إلا أن المواطنين لم يصدقوا ما قاله مركز المعلومات واستمر عزوف المواطنين عن الأرز الهندي مبررين ذلك بأن طعم بعد نضجه مختلف عن الأرز العادي، وبات السؤال الذى يكرره الجميع هل حقا لدينا أرز هندى منتهى الصلاحية أم أن هناك تفسير اخر لتغير طعمه؟

وزارة التموين تتحدث:

قال محمد سويد المتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الأرز الهندى صالح للإستخدام وأن مسألة انتهاء صلاحيته شائعة وغير واقعية لعدد من الأسباب أهمها: أن طرح الأرز فى مقررات البطاقة التموينية اختيارى وليس إجباريا ومن حق المواطن أن يستبدله بسلعة أخرى فهو ليس مجبر على شراءه، كما أن وزارة التموين تعرض الأرز من خلال مخازنها وفى حال عدم شراءه من المواطنين يتم إعادته إلى الشركة القابضة لتتصرف فيه.

وعن تغير الطعم أكد المتحدث بإسم وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن طريقة طهى الأرز البلدى تختلف عن طريقة طهى الأرز الهندى لأن الهندى يحتاج إلى ضعف الكمية من المياه وعدد كبير من المصريين يقومون بطهى الأرز خطئا لذا نجد أن طعم الأرز مختلف، وهو الأمر الذى اشتكى منه المواطن فالأرز البلدى يتم طهوه كوب من الماء مقابل كوب من الأرز أما الهندى فيحتاج لضعف الكمية ولكنه بمجرد طهوه جيدا يصبح مزاقه طبيعى.

مركز المعلومات يوضح:

أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بيانا رسميا نفى فيه انتهاء صلاحية الأرز الهندى الذى يصرف ضمن مقررات البطاقة التموينية، وأعرب خلال البيان أن الأرز آمن وصالح للإستخدام وأنه بعد الرجوع لوزارة التموين تأكد لديه صلاحية الأرز وأنه يتم تعبئته داخل البلاد بكميات تصل إلى 75 ألف طن يتم توزيع كميات منه على المنافذ التموينية لصرفها ضمن مقررات البطاقات التموينية.

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تجارب المواطنين مع الأرز الهندي

قالت منى عبد الصبور، إمرأة أربعينية من سكان أرض اللواء بالجيزة أنها لا تشترى حاليا الأرز الهندى، لأن له معها تجربة سيئة، حيث اشترته من فترة واكتشفت أن مزاقه سئ للغاية، وأكدت على أن الأمر لا علاقة له بطريقة الطهى لأن طعم الأرز سيئ، وطريقة الطهى قد تجعل تماسكه وقوامه مختلف أما طعم الأرز نفسه فمرتبط بتلف أو فساد حبات الأرز نفسه .

وهو ما اتفقت معه جميلة صبرى، مواطنة من منطقة إمبابة، حيث قالت "هندى ايه وفين الرز البلدى زمان كنا بنجيب الرز وكان ثمنه حلو وطعمه كويس رايحين يجيبولنا بقايا أكل الهنود التالف ويديهولنا ناكله" مؤكدة أنها لا تشترى حاليا أرز من التموين.

فيما قال جمال عبد الراضى مواطن أخر أنه يشترى بمقرراته التموينية زيت وسكر فهم أفضل كثيرا من الأرز الهندى متعجبًا من حديث وزارة التموين حول طهيه أو الإقبال عليه فهو يذهب وسط العشرات ولا يجد شخص واحد يشترى هذا الأرز.