إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة.. طلاب في انتظار نصف درجة

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فى ثانى أيام الاطلاع على كراسات إجابات "بوكليت" الثانوية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحراراة، فقد شهدت مقرات الاطلاع إقبالا كثيفا من الطلاب وأولياء أمورهم المتظلمين من نتائج الثانوية العامة بحثًا عن نصف درجة تحقق لهم أحلامهم فى الالتحاق بالكليات التى يرغبون فيها.

ومن جانبها أعدت لجنتا كنترول الحلمية والخديوية فى السيدة زينب أماكن لانتظار أولياء الأمور ومياها مثلجة لاحتمال الحر الشديد، ولوحظ أمام الكنترولات انتشار الباعة الجائلين المتخصصين فى بيع نماذج الإجابة لمختلف المواد مقابل 10 جنيهات لنموذج الإجابة لكل مادة.

بينما انتاب بعض أولياء الأمور حالة من الصدمة بسبب عدم دقة تقدير الدرجات من جانب المصححين الذين تعمد بعضهم وضع علامات خطأ على الإجابات الصحيحة أو منحهم نصف الدرجة فقط، كما اتهموا المصححين بعدم الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص الالتزام بمنح الدرجة النهائية للطلاب فى حالة الإجابة بجوهر الإجابة، إلا أن المصححين التزموا حرفيا بما جاء فى نماذج الإجابات للمواد.

واشتكى الطلاب من التزام المصححين النصي بنموذج الإجابة رغم تعليمات الوزارة للمصححين بعدم الالتزام النصي بنموذج الإجابة، حيث قالت الطالبة مروة محمد، علمي علوم 91.5% وجاءت للتقدم بتظلم فى مواد اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، ولاحظت أن المصححين ملتزمون بنموذج الإجابة المعد من قبل الوزارة رغم أن إجاباتها تحتوي على نفس مضمون الإجابة بجانب أنها حصلت على نصف الدرجة فى بعض الإجابات، وأنها تستحق الدرجة كاملة.

وأوضحت الطالبة منة الله منصور، علمي علوم 89% أنها تقدمت بتظلم فى مواد الأحياء والجيولوجيا واللغة الإنجليزية، وأنها وجدت خطأ فى رصد الدرجات فى مادة الأحياء وأنها تستحق 3 درجات أخرى بجانب أنها اختارت إجابة خطأ، ثم تراجعت عنها وقامت بالشطب عليها واختارت الإجابة الصحيحة ولم تحتسب.

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أما الطالبة هدير محمد، الطالبة بشعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 66%، فقالت "فوجئت أثناء مراجعة الإجابات فى سؤال القطعة فى مادة اللغة الألمانية بحصولي على نصف درجة فى كل جزئية، الأمر الذى أضاع مني 3 درجات، وفى مادة الفيزياء فوجئت أيضا بالتزام المصحح بنص نموذج الإجابة.

وأكدت نعيمة عبد الحميد، ولية أمر طالبة بشعبة علمي رياضة وحاصلة على 86%، أنهم وجدوا عند الجمع أن لهم درجتين فى الكيمياء ودرجتين فى الفيزياء، كما أن هناك درجات تم تقديرها خطأ، رغم مطابقتها لنموذج الإجابة، كما أن هناك أسئلة مهملة لم يتم تقدير الدرجات لها ولم يتم تصحيحها وأن حلم الهندسة ضاع من نجلتها بسبب كل ذلك.

في الوقت الذي أوضح فيه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات من نتائج الثانوية العامة قد وصل إلى 27 ألف طالب وطالبة، هذا وقد تصدرت الفيزياء، المواد المتظلم من نتائجها، بينما سجلت مادة اللغة العربية أقل المواد.

وأشار خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إلى أنه تم بدء أعمال المراجعة اليوم من قبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية، والمديرين العموم، لمراجعة كراسات الامتحان للطلاب المتظلمين من نتائجهم؛ للإسراع فى ظهور النتائج.