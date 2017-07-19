الحكومة لم ترسل للبرلمان حتى الآن رؤيتها للتعامل مع أزمة الوراق

التحرير

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة جزيرة الوراق يجب ألا تتجاوز مدة 15 يوما دون إيجاد حلول واضحة لها.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، اليوم، الأربعاء، أن هذه الحلول لا بد أن تلقى قبول جميع الأطراف؛ وأنه لابد أن تزيل الدولة جميع التعديات وأن تكفل حماية السكان، موضحا أنها المعادلة التي يجب أن تحققها الدولة بأجهزتها، إزالة التعديات وحماية مواطنيها.

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أشار السجيني - إلى أن جزيرة الوراق يوجد بها سكان لديهم أوراق تثبت ملكيتهم وهؤلاء المواطنين لا بد أن يعوضوا ماديا؛ مضيفا: «لدينا حالات أخرى لا يوجد لديها ملكية مسجلة ولكنها تسكن في هذه الأماكن بشكل مستقر وآمن وبالتالي يجب أن تراعي الدولة وضعهم الاجتماعي وتجد لهم مساكن بديلة».

ولفت إلى أن البرلمان لم يصله حتى الآن رؤية الدولة في التعامل مع جزيرة الوراق سواء تطوير شامل أم الحفاظ عليها من أي تعديات جديدة ووقفها.