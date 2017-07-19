بالفيديو والصور.. "مصراوي" يرصد تفاصيل 10 ساعات مرعبة في حريق إدفو

أسوان - إيهاب عمران:

ساعات من الرعب عاشها أهالي مدينة إدفو بأسوان، بسبب الحريق الذي شب فجر اليوم الأربعاء، بالسوق التجاري والذي يحتوي على أكثر من 500 محل ويقع وسط مدينة إدفو.



وإثر ذلك؛ احترقت عشرات المحلات وأربعة منازل مجاورة للسوق..



"مصراوي" ذهب لموقع الحريق والتقى التجار والمسؤلين..

أول سيارة إطفاء وصلت بعد ساعة

"حمادة عبادي"، صاحب محل مفروشات، رفض الحديث في البداية، معللاً ذلك بأن حديثه لن يغير من الواقع شيء، وبعد إقناعه بأهمية الكلام لتوصيل صوته للمسئولين بدأ حديثه بالقول: "إن الحريق شب في الساعة الثالثة والنصف فجرًا، في محل صغير، وللأسف أول سيارة إطفاء وصلت بعد ساعة تقريبًا، ولم يكن بها مياه، وبسرعة الصاروخ، انتشرت النيران في باقي المحلات، وساعد في انتشارها، أن معظم المحلات للأقمشة والمفروشات".



وأضاف عبادي، أن الخسائر تُقدر بملايين الجنيهات، وأن محله فقط به بضاعة تُقدر بأكثر من مليون جنيه.

خسائر كبيرة

أما فرج عبد العزيز، صاحب مول بالسوق التجاري، به أكثر من 20 محلاً فقال: "إن ما حدث لا يمكن تعويضه، وأن الخسائر المبدئية للحريق تخطت الـ500 مليون جنيه،

وطالب بمحاسبة المقصرين عن عدم وصول سيارات الإطفاء بسرعة، كما طالب بحصر الخسائر وبتعويضات عادلة.

تحذيرات متكررة

فيما بيّن أحمد الليثي الشروني، رئيس نادى الأدب بإدفو، أنه سبق وتم التحذير من خطورة الوضع بالسوق التجاري، خاصة بعد الحريق الذي تعرض له شادر إدفو منذ شهر تقريبًا.



وقال إن السوق التجاري به مئات المحلات، ويقع وسط الكتلة السكنية، وليس به إجراءات حماية وإطفاء كافية، مشيرًا إلى أنه طالب بنقل كلٍّ من السوق والشادر خارج الكتلة السكنية؛ لمنع تكرار الحرائق، وحرصًا على أرواح وممتلكات الأهالي.

500 محل و20 سيارة إطفاء

من جانبه، أوضح صبري محمود، مساعد محافظ أسوان للمنطقة الشمالية، أن السوق التجاري به أكثر من 500 محل، والحريق بدأ في الرابعة فجرًا وأنه جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء من مراكز المحافظة المختلفة ومن المصانع الموجودة بإدفو، كما تم الاستعانة بـ 4 سيارات أخرى من مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.



وأضاف أنه فور الإبلاغ عن الحريق، جرى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، كما تم إخلاء المنازل المجاورة حرصًا على حياة الأهالي.



الصحة: حالة وفاة و9 مصابين

وإلى الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، الذي أكد أنه فور تلقى بلاغ الحريق، تم رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات إدفو، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق..



وأضاف أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات مباشرة بين الأهالي، باستثناء 9 حالات اختناقات من قوات الحماية المدنية، نُقلوا إلى مستشفى إدفو العام وخرجوا جميعًا بعد عمل الإسعافات اللازمة لهم، بينما توفي صاحب أحد المحلات في منزله فور سماعه خبر الحريق، رغم أن محله لم يحترق.





الجدير بالذكر بأن مدير أمن أسوان، دفع فريق عمل من إدارة البحث الجنائي، وكذا أرسل المحامي العام لنيابات أسوان، فريق تحقيق من وكلاء النيابة للوقوف على أسباب الحادث.



كان حريق هائل، شب بمنطقة السوق التجاري في مدينة إدفو شمل أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

وأدى الحريق إلى تدمير عدد من المحال التجارية، وطالت النيران واجهة عمارة سكنية بالقرب من موقع الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.