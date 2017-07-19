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نائبة رئيس الأرجنتين تغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

نائبة رئيس الأرجنتين تغادر القاهرة بعد لقاء

03:11 م الأربعاء 19 يوليه 2017

نائبة رئيس الأرجنتين تغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب– طه عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأربعاء، جابريلا ميتشيتى نائبة الرئيس الأرجنتيني بعد زيارة لمصر استغرقت 5 أيام، التقت خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس ترحيب بتصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور في شهر مايو الماضى، وأوضح أن هذا يسهم في قرب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ودفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع وعلى رأسها الأرجنتين.

وأكد الرئيس أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما أكدت ميتشيتى رغبة بلادها في تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بعد توقيع مصر على اتفاقية تجمع الميركسور، وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

واجتمع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع نائبة الرئيس التي تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ وبحثا أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجال البرلماني.

والتقت نائبة الرئيس خلال الزيارة بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، كما شاركت في اجتماع منتدى الأعمال المصرى الأرجنتيني الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، كما زارت الضيفة الأرجنتينية منطقة الأهرامات وأبدت إعجابها بالحضارة المصرية القديمة.​

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