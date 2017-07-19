تعرف على حصيلة عمليات قوات حرس الحدود خلال 5 أشهر

كتب- مصطفى المشاوي:

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود اكتشفت ودمرت 40 فتحة نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء، فضلاً عن ضبط أكثر من 3 آلاف فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية، من أول يناير وحتى يونيو 2017.

يأتي ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم، وتوجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له اليوم الأربعاء، أنه فى مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 6 آلاف كجم من جوهر الحشيش المخدر، و45000 كجم من نبات البانجو المخدر، و100 كجم من مادة الهيروين المخدر، و50 كجم لمادة الأفيون المخدر، و55 كجم بذور لنبات الخشخاش، و15 مليون قرص مخدر، و240 فدان من النباتات المخدرة المزروعة.

وفى مجال مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر، تم ضبط أكثر من 1400 قطعة سلاح، و 380000 طلقة، وفى مجال مكافحة تهريب البضائع، تم ضبط كميات من البضائع المهربة أكثر من 400000 قاروصة سجائر، وكميات من الأدوية المهربة ومن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، و هواتف ثريا، وكمية من المواشى والأغنام، بالإضافة إلى ضبط عدد من العربات الدفع الرباعى والدراجات النارية والدواب المستخدمة فى عمليات التهريب.

وفى مجال مكافحة أعمال التنقيب عن معدن الذهب - ضبط 34 فرد مصرى، 67 فرد سودانى، وعدد 1400 جوال رمال مخلوطة بالذهب، و25000 كجم حجارة مخلوطة بالذهب، وعدد من القطع الأثرية. ​