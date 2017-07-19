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أمين عام مجلس الدولة: "الدكروري" يباشر مهام عمله ولم نتلقى أي اعتذار حول استمراره بمنصبه

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مصراوي Masrawy

أمين عام مجلس الدولة: "الدكروري" يباشر مهام عمله ولم نتلقى أي اعتذار حول استمراره بمنصبه

03:17 م الأربعاء 19 يوليه 2017

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، إن المستشار يحيى الدكروري، يباشر مهام عمله كنائب أول لرئيس مجلس الدولة، مضيفًا أن المجلس لم يتلقى أي اعتذار من "الدكروري" حول الاستمرار في منصبه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، قرارًا جمهورياً بتعيين المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة.

أضاف عبد الرحيم لمصراوي اليوم الأربعاء، أن أي قرار يتعلق بالمستشار يحيى الدكروري فهو يخصه وحده، باعتباره صاحب أي قرار يتعلق به وبمستقبله الوظيفي.

وأشار إلى أن هناك تقبل داخل مجلس الدولة لقرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته.

وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، قررت، ترشيح المستشار يحي دكروري، منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، وقررت بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب، على تعديلات القانون والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في ، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

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