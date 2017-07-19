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بالصور.. إزالة عقار مائل جديد في عزبة "الشامي" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة عقار مائل جديد في عزبة "الشامي" بالإسكندرية

03:19 م الأربعاء 19 يوليه 2017

إزالة عقار مائل جديد

الإسكندرية – محمد عامر:
بدأت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الأربعاء، أعمال هدم عقار مائل جديد مكون من 9 طوابق بعزبة الشامي بحي المنتزه أول.

من جانبه، قال اللواء خالد حسن، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار صدر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 1580 لسنه 2017، حفاظًا على أرواح السكان بعد حدوث ميل به يهدد بانهياره.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أن العقار جرى تسليمه لمقاول الهدم العقار الكائن بالقطعة رقم 4 بشارع رقم 9 بعزبة الشامي، المتفرع من طريق مصطفى كامل.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة العقارات المخالفة، ومحاسبة كل مقصر بين موظفى الإدارة المحلية وتحويله إلى النيابة الإدارية، فور ثبوت أي تقصير أو تأخير في تنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد المحافظ على القيام بمصادرة المعدات ومواد البناء بالعقارات المخالفة للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، لما تمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين.

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