في الصيف.. كيف تنسقين ملابسك مع الجينز الأبيض؟

بالصور- "الكاش مايوه" يتربع على عرش 2017 "بالشراشيب" و "الشبك"

كتب - هشام عواض:

عادت موضة الجينز الأبيض بقوة في هذا الصيف، وهو يمنح المرأة إطلالة ساطعة تستلهم روح الثمانينيات.

ويطل السروال الجينز هذا الموسم بأشكال متنوعة، كالموديل الملتصق بالجسم أو الموديل ذي الوسط العالي أو الموديل ذي الأرجل القصيرة والواسعة.

وبحسب موقع "business insider"، فإن الجينز الأبيض مناسب جدًا لارتدائه على البلوزات أحادية اللون، ذات الألوان الصارخة مثل البرتقالي والتي توحي بالحيوية والنشاط. هذا بالإضافة إلى البلوزات ذات اللون الأسود التي توحي بالسلاسة والراحة مع اللون الأبيض.

ويجب أن تبتعدي عن ارتداء قطع فوقية ذات لون أبيض أيضاً، وإنما يمكن تنسيق الجينز مع بلوزة مزدانة بكرانيش أو بنقوش الكاروه، وإن كنتي غير محجبة فستكون قصة الشعر الملفوفة مناسبة جدًا على هذه القطع، بحسب مجلة " ELLE" المختصة بالموضة والأزياء.

يمكن تنسيق سروال الجينز الأبيض مع جاكت جينز ذي لون أزرق وقصّة أكبر من المقاس "Oversize" مع تيشيرت مزدان بشعار إحدى الفرق الموسيقية وحذاء رياضي.