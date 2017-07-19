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إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية مخالفة في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية مخالفة في الإسماعيلية

03:04 م الأربعاء 19 يوليو 2017

إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية مخالفة في الإسماعيلية

يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 492 لسنة 2017 بالغلق الإداري لـ13 منشأة طبية غير حكومية بمدينة الإسماعيلية، لممارسة النشاط بدون ترخيص مكاني.

والمنشآت هي: "عيادة الدكتور محمد سند، تخصص أسنان بالشيخ زايد، وعيادة الدكتور مارك مجدي، تخصص أسنان بشارع المحافظة القديمة، ومحل خالد سعد للنظارات الطبية الكائن بشارع الخير والبركة، شبين الكوم، و عيادة الدكتور محمد ثروت، تخصص أسنان الكائنة بشارع العشريني، وعيادة الدكتور أحمد سيد، تخصص أسنان بشارع العشريني، وعيادة الدكتورة ندى حسين حنفي، تخصص أطفال بشارع العشريني، وعيادة درما كلينيك لصاحبتها الدكتورة منن الهياتمي، تخصص جلدية بجوار مسجد أبو بكر الصديق، ومعمل الحرية للتحاليل الكائن ببرج الحرية بميدان عرابي أمام مكتب البريد الرئيسي".

وشمل قرار الإغلاق، العثور على عدد من المخالفات داخل المراكز المذكورة، من بينها عدم وجود ترخيص للمعمل والعثور على كيماويات منتهية الصلاحية.

كما تم غلق مركز أجيال الطبي بحي الزهور، ومركز للعلاج الطبيعي الكائن بشارع العشريني وعيادة الأسنان الملحقة بمستشفى الخير والبركة وعيادة الأسنان الملحقة بمستشفى أبو بكر الصديق، وعلى الجميع العمل بهذا القرار وتنفيذه.

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