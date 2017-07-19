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دعم مصر: مصر لن يهدأ لها بال إلا باجتثاث الارهاب

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مصراوي Masrawy

دعم : مصر لن يهدأ لها بال إلا باجتثاث الارهاب

02:33 م الأربعاء 19 يوليو 2017

دعم مصر: مصر لن يهدأ لها بال إلا باجتثاث الارهاب

كتب- أحمد علي:

هنأ ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الدفعة الجديدة من الضباط خريحى كلية الشرطة، وأشاد الائتلاف بالأداء الرائع ورفيع المستوى الذى استعرضه الخريجون الجدد خلال حفل تخرجهم صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن عروض الخريجين الجدد أظهرت القوة والكفاءة البدنية والتى تؤكد ما اكتسبوه من مهارات فائقة فى التعامل مع الخارجين على القانون ومواجهة الإرهاب وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن.

ووجه حسب الله، التحية لأبناء شهداء قيادات وضباط الشرطة الذين أصروا على الالتحاق بكلية الشرطة، كما المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، التحية والاحترام والإجلال لكل شهداء مصر من أبناء وابطال القوات المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية فداء لمصر وشعبها.

وأكد حسب الله، أن مصر وجميع المصريين لن يهدأ لها بال إلا باجتثاث الارهاب من جذوره وتطهير مصر كلها من دنس جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية مطالبا المجتمع الدولى القيام بدوره فى مواجهة الدول التى تدعم وتمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.​

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