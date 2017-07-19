إخلاء سبيل ضابط بكفالة في مقتل شاب السلام

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح السلام ثان، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل ضابط قسم السلام محمد عادل فؤاد بكفالة 5 آلاف جنيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار محمد بده، وعضوية مستشارين أحمد معوض، وماجد جمال، ووكيل النائب العام محمد سنجر.

بدأت تلك الواقعة أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء تواجدهم بمنطقة مساكن المحمودية بدائرة القسم، تمكنوا من القبض على أحد تجار المواد المخدرة بالمنطقة وهو "محمود أحمد عبد الهادي"، وشهرته "مقروصة"، والسابق اتهامه في العديد من القضايا وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأثناء قيام رجال المباحث بفحص المتهم، حضرت إحدى أقارب المتهم وعملت على إثارة الأهالي والمواطنين المتواجدين بالمكان، وتحريضهم ضد رجال المباحث بهدف محاولة تهريب شقيقها المتهم والمخدرات التي تم ضبطها معه، ومع محاولات قريبة المتهم لتهريبه في إثارة المواطنين، قام من عملت على تحريضهم برشق رجال المباحث بالحجارة، وهو ما أسفر عن إصابة ضابطي المباحث بكدمات بالجسم، وإحداث تلفيات بسيارة الشرطة.

كما حاولت قريبة المتهم خطف سلاح أحد الضباط وسرقته، إلا أن الضابط ورغم إصابته تمكن من السيطرة على سلاحه ومنعها من سرقته، وخلال محاولات جذب السلاح خرجت منه طلقتان تسببتا فى إصابة اثنين من المواطنين المتجمعين بالمكان وإحداث إصابتهما ونتج عن ذلك وفاة أحدهم متأثرا بإصابته.

ونجح ضابطي مباحث القسم من السيطرة على الوضع بالمنطقة رغم إصابتهما، وتمكنا من القبض على تاجر المخدرات ومنع محاولات تهريبه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافه، واقتياد المتهم وكمية من مخدر الحشيش الذي تم ضبطها معه إلى قسم الشرطة