مروان محسن يخضع للكشف الطبي بألمانيا

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يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لكشف طبي في ألمانيا، تحت إشراف «شيفر هوف» الخبير الألماني الذي أشرف على جراحة الرباط الصليبي له منذ فترة.

وكان مروان محسن، سافر إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية للاطمئنان على مدى استجابته للعلاج خلال الفترة الماضية، وتنفيذه البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود.

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ويستمر اللاعب في ألمانيا أسبوعًا قبل العودة للقاهرة والبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من فترة التأهيل والتي سيحددها الخبير الألماني.