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الاتحاد المغربي يحدد موعد مواجهة منتخب مصر للمحليين

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الاتحاد المغربي يحدد موعد مواجهة منتخب مصر للمحليين الاتحاد المغربي يحدد موعد مواجهة منتخب مصر للمحليين

التحرير

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا، من نظيره المغربي، بتحديد موعد إياب لقاء منتخب للمحليين، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وحدد الاتحاد المغربي يوم 18 أغسطس المقبل، موعدًا للقاء العودة، حيث تقام المباراة على استاد مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

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يُذكر أن الاتحاد المصري حدد 13 أغسطس موعدًا لمباراة الذهاب في الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية.

ويدخل المصري معسكرًا مغلقًا يوم 23 يوليو الجاري في إطار استعداداته لمواجهة المغرب ويواجه وديا نظيره الليبي يوم 2 أغسطس المقبل.

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