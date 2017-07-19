أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الخارجية: الاستثمار المصري قادر على دعم اقتصاد العراق

Google+ Print
وزير الخارجية: الاستثمار المصري قادر على دعم اقتصاد العراق وزير الخارجية: الاستثمار المصري قادر على دعم اقتصاد العراق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن تعزز بناء القوات العراقية المسلحة بالتعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن دعم العراق لجهود الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب يشكل التكامل ويحقق الغرض.

أضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أن دعم قطر للإرهاب هو فكر دموي ينقض على إرادة الشعوب، موضحًا أن مصر تسعى إلى تعديل سياسات قطر التي دعمت الإرهاب في العراق.

شاهد أيضا

تابع وزير الخارجية، أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي للعراق، مشيرًا إلى أن الاستثمار المصري قادر على دعم الاقتصاد العراقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية