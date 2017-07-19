وزير الخارجية: الاستثمار المصري قادر على دعم اقتصاد العراق

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قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن مصر تعزز بناء القوات العراقية المسلحة بالتعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن دعم العراق لجهود الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب يشكل التكامل ويحقق الغرض.

أضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أن دعم قطر للإرهاب هو فكر دموي ينقض على إرادة الشعوب، موضحًا أن مصر تسعى إلى تعديل سياسات قطر التي دعمت الإرهاب في العراق.

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تابع وزير الخارجية، أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي للعراق، مشيرًا إلى أن الاستثمار المصري قادر على دعم الاقتصاد العراقي.