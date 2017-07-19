صور| محافظ مطروح: لن يضار أي مواطن في عهد السيسي

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كتب: محمد العمدة

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، المواطن محمد رزق -موجه دراسات اجتماعية بالتربية والتعليم، إدارة العلمين- وأسرته، والذى تضرر من تنفيذ قرار إزالة لأحد أسوار المدينة.

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أكد المحافظ، أن كافة الأسوار التى تمت إزالتها فى منطقة جنوب العلمين خارج الزمام تقع فى ولاية وزارة الزراعة وليست محافظة مرسى مطروح، كما أنها كانت لسور وليس لمنزل، إلا أنه يجب مراعاة البعد الإنساني لحالة المواطنين قبل تنفيذ أية قرارات، وشدد على أنه لن يضار مواطن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية فى كافة أنحاء مصر الحديثة.

وأصدر المحافظ تعليماته للجهات التنفيذية المختصة، بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراجعة حالة المواطن محمد رزق، وجميع الحالات المشابهة ودراسة إمكانية تقنينها، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث تقنين وضع اليد لقطعة أرض المواطن، مع حرص المحافظ شخصيًا على تعويض المواطن عما تم من خسائر اقتصادية له ولأسرته مراعاةً للظروف الإنسانية لهم، مطالبًا إياه باستمرار الحرص على تعليم الطلاب لمعانى العدالة لأنها تدفع إلى الارتقاء بالأمم وتعظيم القيم الإنسانية.