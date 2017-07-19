اكتشاف نقوش وكتابات إسلامية داخل كهف بمنطقة المثلث الذهبي

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أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، عن اكتشاف مجموعة من النقوش والكتابات الأثرية تعود للعصر الإسلامي، بأحد الكهوف الجبلية الموجودة خلف ضريح الشيخ عبد العال بطريق "قفط - القصير"، وجاء هذا الكشف أثناء أعمال المسح الأثري الذي تجريه وزارة الآثار بواسطة بعثة أثرية مصرية، لتسجيل المواقع الأثرية الواقعة داخل نطاق المثلث الذهبي.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن الكهف الذي عثر فيه على تلك النصوص والكتابات كان بمثابة موقع يقي الحجاج والمسافرين والتجار من حرارة الشمس الشديدة، الأمر الذي أتاح لهم تسجيل بعض الكتابات والنقوش والتي مازال بعضها باقيًا حتى الآن، وبعض تلك النقوش قد طُمس بمرور الزمن وبفعل عوامل التعرية.

وأشار إلى أن وزارة الآثار سوف تقوم خلال الفترة القادمة بدراسة مدى إمكانية تسجيل منطقة الكشف في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بما يضمن الحفاظ عليها وحماية الكتابات والنصوص المسجلة بها من التلف، بالإضافة إلى إعداد مشروع لإحياء هذه الطرق البرية القديمة، ومحاولة إدراجها ضمن مشروعات التنمية الشاملة طبقًا لخطة الدولة بالمنطقة.

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و من جانبه قال محمود توني مفتش الآثار الإسلامية والقبطية بالبحر الأحمر، أن الكتابات والنصوص المكتشفة منفذة بالحفر الغائر على الحجر وهي عبارة عن نصين، النص الأول يقرأ "لا إله إلا الله"، أما النص الثاني "حضر العبد الفقير إلى الله يوسف بن حاتم الشطي رده الله إلى أهله غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أمين بتاريخ جمادى الآخر سنة خمس وخمسين وسبعمائة"، مؤكدًا أن هذا النص يعتبر من النصوص التسجيلية الفريدة على الطرق البرية بصحراء مصر وخاصة على دروب الحج والتجارة.

والجدير بالذكر أن منطقة المثلث الذهبي هي تلك المنطقة التي تمتد قاعدته بين مدينتي سفاجا و القصير و رأسه مدينة قنا، وقد أُطلق عليه هذا الاسم نظرًا لوجود أغلب مناجم الذهب القديمة داخل حدوده.