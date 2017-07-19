الجيش السوري يقصف مواقع داعش في دير الزور

القاهرة- (مصراوي):

دمّرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو تجمعات ومقرات لتنظيم داعش وقضت على أكثر من 17 من عناصره الإرهابية في مدينة دير الزور، حسبما أفادت وكالة أنباء "سانا".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" السورية، أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تسلل عناصر داعش خلال الـ 48 ساعة الماضية في مدينة دير الزور ومحيطها أدت إلى "تدمير سيارتين والقضاء على 8 إرهابيين من التنظيم باتجاه وادي الدشم غرب معسكر الفوج 137 مشاة".

وأوضح المصدر أن العمليات أسفرت أيضًا عن تدمير مقر قيادة ومقتل 9 من إرهابيي التنظيم في قطاع الجبيلة ودشمة وأسلحة في قطاع الحويقة وعربة مزودة برشاش 23 مم على اتجاه قطاع البانوراما والتنمية.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات متقطعة مع مجموعات إرهابية من داعش على محور منطقة البانوراما ومحيط المطار وحيي الرشدية والحويقة وقرية البغيلية. مُشيرًا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ولفت مراسل سانا إلى أن سلاح الجو دمر تجمعات وتحصينات لداعش في محيط المطار والثردة وأحياء الصناعة والحميدية والعرفي والعرضي والحويقة وقريتي الجفرة والجنينة.

وقضت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو أمس على إرهابيين من داعش ودمرت آلياتهم وتحصيناتهم في محيط المطار والبانوراما وكتيبة ضامن وقرية الجنينة ومعبر كنامات وحيي الحميدية والصناعة بدير الزور ومحيطها.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي أن مدينة الميادين شهدت حالات فرار جديد بين عناصر داعش، من بينهم عبد الرزاق العمير وأحمد العمير وفهد العمير وسامر خلف الناصر المشهداني، وجميعهم من متزعمي التنظيم في قرية ذيبان ومدينة الميادين.

وأشارت المصادر إلى قيام مجموعة من أهالي مدينة الميادين، الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، بالهجوم على المكتب الإعلامي لداعش بالمدينة وإحراقه بشكل كامل.

ومع التقدم الكبير الذي تحققه وحدات الجيش العربي السوري في ملاحقتها عناصر داعش في البادية باتجاه مدينة الميادين ومحيطها تتوالى عمليات هروب العديد من متزعمي التنظيم.

وفي الوقت نفسه، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ طائرات -لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي- غارات طالت مدينة الميادين، واستهدفت الغارة الأولى منزلا فارغا من السكان، قرب مسجد عثمان، فيما استهدفت الغارة الثانية الشارع العام قرب منطق السريايا، ما نجم عنه تدمير سيارات كانت مركونة في المكان، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.