بالصور.. تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أوائل جميع الشهادات من طلبة الأزهر، ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية.

ضمت قائمة الأوائل: الطالبة الشيماء أحمد محمد كامل، الحاصلة على المركز التاسع بقائمة الأوائل بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية بشهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 1438هـ - 2017مـ، بمجموع درجات 602 وبنسبة نجاح 95.56 %.

كما كرم المحافظ، الأوائل من طلبة الأزهر على مستوى المحافظة وهم: ياسمين خليفة مندي، الأولى على المحافظة بالشهادة الابتدائية الأزهرية، وإسراء أحمد علي أحمد، الأولى بالشهادة الإعدادية الأزهرية، وبسمة فرج الله سيد، الأولى على مستوى المحافظة بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية،

وفريدة أحمد صلاح، والتي حصلت على المركز الأول مكفوفين بشهادة الثانوية العامة

الأزهرية.

وقدم المحافظ، التهنئة للطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم دوام النجاح في المراحل القادمة، وتقدم بالشكر للقائمين على العملية التعليمية الأزهرية، وأولياء الأمور أصحاب الفضل الحقيقي في هذا

التفوق، وأكد على أن الأزهر كان ولا يزال رمزًا للوسطية والاعتدال في الفكر.