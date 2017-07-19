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"سياج شجري وتشطيب متميز".. ننشر صور وحدات "سكن مصر"

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مصراوي Masrawy

"سياج شجري وتشطيب متميز".. ننشر صور وحدات "سكن "

02:13 م الأربعاء 19 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

تحت عنوان "سكن مصر"، وفي 6 مدن جديدة، هي:"القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة"، تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العرانية، مشروعًا جديدًا للإسكان المتميز بعدد 40 ألف وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية، ومن المقرر الإعلان عن ذلك في مؤتمر يعقده الوزير الأسبوع المقبل.

وتبلغ مساحة الوحدات المقرر طرحها 115 متر مربع، بمستوى تشطيب متميز، ومن المقرر أن يتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

 

وتتضمن اشتراطات الحجز، سداد مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن الوحدة، على أن يتم تسليم الوحدات خلال عامين.

 

ومن المقرر أن تتاح كراسات شروط ومواصفات الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بدءًا من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محددًا بها موقع المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا الوحدات، وأسلوب السداد.

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