أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائب: البرلمان سبب الحرج في تعينات رئيس مجلس الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب: البرلمان سبب الحرج في تعينات رئيس مجلس الدولة

02:07 م الأربعاء 19 يوليو 2017

نائب: البرلمان سبب الحرج في تعينات رئيس مجلس الدولة

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سبب الحرج الذى جرى في مجلس الدولة اليوم الأربعاء، بتمريره قانون رؤساء الهيئات القضائية دون توافق رجال القضاء مضيفا: "ناشدت النواب عدم إصدار هذا القانون لتضمنه شبهات سلبية على الأثر التشريعى".

وبقي منصب رئيس مجلس الدولة شاغرا بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي متمثل في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946.

وأكد سليم في تصريحات لمصراوي، على أنه كان من الأولى أن يدرك أعضاء البرلمان التأثيرات السلبية للتشريع، حيث كان لابد أن يتم الإدراك بأن البعض سيلتزم بتنفيذ القانون، والبعض سيرفضه، وهو ما تم في مجلس الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا الحرج يتحمله مقدم مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، ونواب البرلمان، خاصة أنها سابقة جديدة في العهد القضائى، مؤكدا على أنه سبق وأن حذر، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "حساسين": سأتقدم بتشريع يلزم جميع الجهات بتركيب كاميرات ‏‫

    أخبار

  • رئيس "إسكان النواب": قانون التعويضات يشمل المقاولين والموردين ومؤدي

    أخبار

  • برلماني يُطالب بسرعة التحول من الدعم العيني إلى النقدي

    أخبار

  • "تشريعية النواب" تناقش "الإجراءات الجنائية والمحاماة" خلال الإجازة

    أخبار

إعلان

12230ceaec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة