نائب: البرلمان سبب الحرج في تعينات رئيس مجلس الدولة

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سبب الحرج الذى جرى في مجلس الدولة اليوم الأربعاء، بتمريره قانون رؤساء الهيئات القضائية دون توافق رجال القضاء مضيفا: "ناشدت النواب عدم إصدار هذا القانون لتضمنه شبهات سلبية على الأثر التشريعى".

وبقي منصب رئيس مجلس الدولة شاغرا بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي متمثل في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946.

وأكد سليم في تصريحات لمصراوي، على أنه كان من الأولى أن يدرك أعضاء البرلمان التأثيرات السلبية للتشريع، حيث كان لابد أن يتم الإدراك بأن البعض سيلتزم بتنفيذ القانون، والبعض سيرفضه، وهو ما تم في مجلس الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا الحرج يتحمله مقدم مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية، ونواب البرلمان، خاصة أنها سابقة جديدة في العهد القضائى، مؤكدا على أنه سبق وأن حذر، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار.​