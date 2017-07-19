وزير الخارجية الألماني يقطع عطلته الصيفية بسبب التوترات مع تركيا

برلين - (د ب أ):

قطع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عطلته الصيفية بسبب التوترات الأخيرة مع تركيا على خلفية اعتقال نشطاء حقوقين، من بينهم ناشط ألماني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم، الأربعاء، في برلين إنه تم استدعاء السفير التركي لدى وزارة الخارجية الألمانية اليوم على خلفية هذه التوترات.

وكانت محكمة في إسطنبول قضت أمس، الثلاثاء، بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم الألماني بيتر شتويتنر، احتياطيا على ذمة التحقيق، ما أثار موجة غضب دولية.

وتم القبض على النشطاء قبل أسبوعين خلال ورشة عمل في إسطنبول، ويتهمهم الادعاء العام التركي بدعم "تنظيم إرهابي مسلح".

يذكر أن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كليك، يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ يونيو الماضي.

كما يقبع الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل والصحفية والمترجمة الألمانية ميسالي تولو كورلو في الحبس في تركيا على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم القبض على 22 ألمانيا في تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام.