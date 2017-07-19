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الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار
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الجمعة 18 أغسطس 2017 06:12 صباحاً
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي
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الجمعة 18 أغسطس 2017 05:30 صباحاً
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 05:00 صباحاً
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية
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الجمعة 18 أغسطس 2017 04:42 صباحاً
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية
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الجمعة 18 أغسطس 2017 04:30 صباحاً
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق
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الجمعة 18 أغسطس 2017 04:24 صباحاً
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ
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الجمعة 18 أغسطس 2017 04:12 صباحاً
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس
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الجمعة 18 أغسطس 2017 04:00 صباحاً
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟
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الجمعة 18 أغسطس 2017 03:30 صباحاً
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد
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الجمعة 18 أغسطس 2017 03:24 صباحاً
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الأخبار - الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين
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DMC
الأربعاء 19 يوليو 2017 02:03 مساءً
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