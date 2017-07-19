5 هدايا لا يحبها الرجل.. ابتعدي عنها

كتبت- هاجر حاتم:

اختيار الهدايا للأشخاص الذين نحبهم يجب أن يتم بدقة وعناية، لأن الهدية في مجملها أن تعبر بها عن حبك للطرف الآخر، بالإضافة إلى إسعاده، فما بالكِ بهدايا شريك الحياة.

وحتى لا تكلفي نفسك الكثير من العناء دون جدوى، إليك بعض أنواع الهدايا التي لا يفضلها الرجال في أعياد ميلادهم، وفقًا لما ذكره موقع elledecor.

- الجوارب والملابس الداخلية

خاصًة إن كانت علاقتكما لم تدخل في إطار الزواج بعد، فلا يتخيل الرجل كيف أنك استطعت الذهاب إلى محلات بيع هذه المنتجات وإخبار البائع عن مقاسه، كما أنه يعتقد أنه ناضج كفاية ليشتري هذه الأغراض لنفسه. "توقفِ عن ذلك أنت لست أمه".

- تذاكر لحفلة تحبينها

يجب أن تسألي نفسك عزيزتي هل الهدية لك أم له، لهذا لا تشتري أي أمور تجبرينه أن تتشاركاها سويًا، يفضل أن يكون هو من يقترح ذلك، خاصًة في مناسبة مثل عيد ميلاده.

- القميص الذي يعجبك

بعض الرجال قد يشعرون بالضجر من هذا التصرف، ويعتبرون أنك تهدين نفسك أيضًا، خاصًة إن كانت أذواقكما في الملابس غير متشابهة، كما سيعتبر ذلك أنه لايعجبك طريقة اختياره لما يرتديه.

- تذاكر وعروض للمحلات

قد تقوم بعض المحلات بعمل خصومات وعروض، وتقومين أنتِ بشرائها ومنحها كهدية لعيد ميلاد شريكك، حتى إن لم يكن يحب الذهاب لهذه المحلات، هذا سيجعل الرجل يشعر بأنكِ "بخيلة".

- مستحضرات الحلاقة

خاصًة الزيوت الخاصة بتهذيب اللحية، فلا يحب الرجل أن تهديه شيئًا كهذا خاصًة إن كان يستخدم أنواع محددة أو لا يستخدمها من الأساس، هذا كأنك تخبريه لا تعجبني لحيتك.