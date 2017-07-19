بوتين يزور فنلندا ويجري محادثات مع نينيستو

هلسنكي - (د ب أ):

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجارة فنلندا في السابع والعشرين من يوليو الجاري لإجراء محادثات مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو.

ووفقا لديواني الرئيسين، فإنهما من المتوقع أن يشاركا في احتفالات الذكرى المئوية لاستقلال فنلندا عن الامبراطورية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقيا في مدينة سافونلينا بشرق فنلندا ثم ينطلقا في رحلة بحرية إلى قلعة أولافينلينا التي تعود للقرن الخامس عشر.

وكان بوتين زار فنلندا قبل عام، والتقى الزعيمان في مارس الماضي في مدينة أرخانجيلسك بشمال روسيا.

ووفقا للديوانين، فإنه من المتوقع أن تركز المحادثات الرسمية خلال الزيارة المرتقبة على القضايا الدولية والثنائية الحالية.

وتتعاون فنلندا، شأنها في ذلك شأن جارتها السويد، منذ عام 1994 مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في برنامج "الشراكة من أجل السلام"، وتشارك في العمليات التي يقودها الحلف في أفغانستان رغم أنهما ليستا عضوين في التحالف العسكري الغربي.

وكثفت روسيا في السنوات الماضي نشاطها العسكري في منطقة البلطيق، ما يؤدي إلى نقاش حول ما إذا كان يتعين على فنلندا والسويد التقدم بطلب للانضمام لعضوية الحلف.