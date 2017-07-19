ميركل تستقبل الأمير البريطاني ويليام وقرينته كيت في مقر المستشارية

برلين - (د ب أ):

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأمير البريطاني ويليام وقرينته دوقة كامبريدج كيت اليوم، الأربعاء، في مقر المستشارية ببرلين في مستهل زيارتهما لألمانيا التي تستغرق ثلاثة أيام.

ووصل الضيفان الملكيان في موعدهما المحدد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا (التوقيت المحلي) إلى مقر المستشارية، حيث يجتمعان مع ميركل على مأدبة غداء.

ورحبت ميركل بالضيفين على السجادة الحمراء، وتجمهر أمام سور مقر المستشارية العديد من المتفرجين لرؤية الزوجين الملكيين.

ومن المنتظر أن تدور المحادثات بين ميركل وويليام خلال مأدبة غداء اليوم حول عدة قضايا أوروبية، ربما يكون من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات الحكومة الألمانية.

وهبط الزوجان الملكيان، كلاهما 35 عاما، برفقة طفليهما الأمير جورج، 3 أعوام، والأميرة تشارلوت، عامان، في وقت سابق اليوم من طائرتهما في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية على السجادة الحمراء. وهيمن اللون الأزرق على زي الأسرة الملكية.

وكان الأمير جورج يرتدي قميصا وبنطالا قصيرا، بينما ارتدت شقيقته فستانا مزركشا بالأزرق الفاتح.

ولم يرافق الطفلان والديهما إلى مقر المستشارية.

وكانت السفارة البريطانية في برلين أعلنت من قبل أن الأميرين الصغيرين لن يشاركا والديهما في البرنامج الرسمي للزيارة. ولم يتم الكشف حتى الآن عن المكان الذي سيتواجد فيه الطفلان الملكيان عقب وصولهما إلى ألمانيا.

ويستهل الضيفان الملكيان جولتهما بزيارة مقر المستشارية في العاصمة برلين ظهر اليوم، يعقبها زيارة لبوابة براندنبورج التاريخية والنصب التذكاري لضحايا محرقة النازية (الهولوكوست).

وهذه المرة الأولى التي يزور فيها حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ألمانيا برفقة زوجته وطفليه.

تجدر الإشارة إلى أن ويليام، الذي يأتي في الترتيب الثاني بعد والده الأمير تشارلز في ولاية عرش بريطانيا، يعتبر ممثلا للجيل الجديد في البلاط الملكي البريطاني وواجهة مهمة لبريطانيا برفقة عائلته.

يذكر أن الملكة إليزابيث قامت بخامس زيارة رسمية لها لألمانيا قبل عامين.

وبجانب العاصمة برلين، ستشمل جولة الضيفين الملكيين مدينتي هايدلبرج وهامبورج.

وكانت ميركل التقت الأمير ويليام في ألمانيا العام الماضي خلال زيارته لولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد.

وعقب ظهر اليوم، يلتقي الزوجان الملكيان في برلين مساعدي جمعية "أطفال الشوارع" ومؤسسة "روبرت إنكه" المعنية بمكافحة أمراض الاكتئاب.

تجدر الإشارة إلى أن كيت وويليام على معرفة بتيريزا إنكه، أرملة حارس المرمى الألماني روبرت إنكه، الذي انتحر عام 2009.

وعن زيارة الضيفين الملكيين، قالت إنكه: "بالنسبة لي وللمؤسسة فإن هذا اليوم تكريم رائع لعملنا على مدار الأعوام السبعة ونصف الماضية".

ويلتقي ويليام وكيت في وقت لاحق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ويشاركان بعد ذلك في حفل بحديقة مقر إقامة السفير البريطاني، حيث سيجرى الاحتفال ببلوغ ملكة بريطانيا 91 عاما. ومن المقرر أن يلقي ويليام خطابا بهذه المناسبة هناك.

وبحسب بيانات السفارة، فإن هناك فرصا للجماهير لرؤية ويليام وكيت، وذلك خلال تواجدهما اليوم عند بوابة براندنبورج، وغدا الخميس عند ضفاف نهر نيكار في هايدلبرج، وبعد غد الجمعة عند دار الموسيقى الكبرى "إلب فيلهارموني" في هامبورج.

ومن المقرر أن يعود ويليام وكيت إلى برلين مجددا عقب زيارتهما لهايدلبرج للقاء صغار رجال أعمال ومبتكرين في مطعم "كليرشنز بالهاوس". ويتوجه الزوجان الملكيان بعد ذلك إلى هامبورج على متن قطار.

وتأتي زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت لألمانيا عقب زيارتهما لبولندا خلال اليومين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير جورج يحتفل بعيد ميلاده الرابع يوم السبت المقبل.