شملت 70 موقعًا قياديًا.. أكبر حركة تغييرات وتنقلات في تاريخ الديوان العام الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، أكبر حركة تنقلات وتغييرات في تاريخ محافظة الأقصر منذ إنشائها، شملت ولأول مرة تغيير عدد 70 قيادة، وهو العدد الأكبر الذي تشمله حركة التغييرات لأول مرة، كما جرى خلالها استحداث مواقع جديدة وتفعيل عدد من الإدارات الأخرى، وذلك بهدف تطوير العمل بديوان عام محافظة الأقصر والجهات التابعة له.

وأفضت التغييرات التي أجراها المحافظ، إلى خروج عدد كبير من القيادات واستبدالها بعناصر متميزة شابة من الذين لديهم رغبة في التطوير ولهم حضور متميز في العمل، بالإضافة إلى الدفع بالمرأة في مواقع قيادية ميدانية "رؤساء قرى".

وشملت القرارات التي بلغ عددها 70 قرارًا، تغييرات في عدد من المواقع القيادية المهمة والإدارات والمكاتب الأمامية، وتنوعت القرارات ما بين الندب والتكليف في مواقع وكلاء وزارة ومديري إدارات ونواب رؤساء مدن ورؤساء قرى وأحياء.

وكلف محافظ الأقصر، السكرتير العام للمحافظة بالإشراف على مشروع البوتاجاز وإدارة المحاجر والمناجم وإدارة الإسكان الشعبي والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

كما قرر المحافظ تكليف العميد أيمن محمد عبد العال الشريف نائب مدينة إسنا بتسيير أعمال الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة لمدة عام، أو لحين شغلها أيهما أقرب.