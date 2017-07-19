الأكاديمية المصرية تستقبل فعاليات مهرجان روما الأفريقي للسينما للمرة الأولى

كتبت- نسمة فرج:

اختتمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكي، الموسم الثقافي ٢٠١٦/٢٠١٧ بافتتاح مهرجان روما الإفريقي للسينما في دورته الثالثة بحضور المستشار أيمن ثروت القائم بأعمال السفارة المصرية بروما، وسفراء: السنغال، بوركينافاسو، مالى، وأنطونيو فلامينيو مدير مهرجان روما، وممثلي سفارات الجزائر و المغرب و الأردن و عدد من السينمائيين الأفارقة و الأوربيين.

وتوجت المشاركة المصرية في المهرجان هذا العام، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، خاصة بعد مساهمة الأكاديمية فى اتمام بروتوكول تعاون بين مهرجان الاقصر السينمائي الدولي ومهرجان روما الأفريقي منتصف العام الماضي، ليتوج هذا التعاون بإقامة هذا الحدث السينمائي المهم وسط جنبات الأكاديمية للمرة الأولى.

وفى كلمتها وجهت الدكتورة جيهان زكى رئيس الأكاديمية، رسالة شكر إلى الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية ووزارة الثقافة في دعم أنشطة الاكاديمية ورسالتها الانسانية في حوار الثقافات وتعريف الغرب بحضارة الشرق والحضارة المصرية، مؤكدة أن استقبال الأكاديمية لهذا الحدث الإفريقي الأوروبي يأتي لتدعيم الجهود الدبلوماسية المصرية في استعادة مصر لريادتها الإفريقية.

وأشاد الفنان الإيطالي انطونيو فلاميني رئيس مهرجان روما الأفريقي، بالتنظيم الرائع لحفل الافتتاح هذا العام حيث إنها المرة الاولى فى تاريخ المهرجان يتم إقامة حفل افتتاحه خارج دار السينما فى ايطاليا ويتم اخراجه بهذه الصورة.

وتضمن حفل الافتتاح، عرض الفيلم السنغالي "فلسيتيه" للمخرج الين جوميز، بحضور بطلة الفيلم فيرونيك بيا والتى عبرت عن سعادتها أمام الحاضرين بافتتاح المهرجان هذا العام فى الاكاديمية المصرية فى إيطاليا.

وعلى الجانب الأخر، أعرب المدير الفنى للمهرجان الكودفوارى الإيطالي كليوفاس إدريان ديوما، عن فخره بتواجده بين جنبات صرح مصري عملاق فى أوروبا، وتابع أن مصر مهد الحضارة فى العالم وملاذ الدول الأفريقية والعربية التى وهبها الله الريادة فى منطقة استراتيجية على حوض المتوسط.​