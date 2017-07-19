معاونو وزير الآثار في جولة بالأقصر وأسوان لمتابعة العمل بالمناطق الأثرية

كتبت- نسمة فرج:

سافر معاونو وزير الأثار الدكتور خالد العناني، إلى محافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة سير العمل بالمناطق الأثرية والمتاحف، وللتواصل ع الأثريين والعاملين بتلك المناطق، والوقوف على أبرز مشكلات العمل.

وأوضح الدكتور شريف عبد المنعم معاون الوزير لشئون تطوير المواقع الأثرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة جاءت استكمالًا لجولات كانت قد بدأت في شهر فبراير الماضي، في إطار خطة الوزارة للتواصل مع العاملين فيها من القاهرة وحتى النوبة، حيث قاموا صباح اليوم بتفقد منطقة آثار النوبة ومتابعة المحاور الأساسية لمشروع تطوير معابد السبوع وعمدا.

وشملت الجولات خلال هذا الاسبوع زيارة الدير البحري بالبر الغربي بالأقصر ومعبد إسنا و منطقة آثار أرمنت بالإضافه إلى معبد إدفو ومنطقة آثار الكاب بأسوان.

ومن جانبه قال الدكتور باسم جهاد معاون الوزير لشئون الموارد البشرية، إنه حرص خلال الزيارة بالتوجه إلى المركز العلمي لتدريب الأثرين بالطود في الأقصر؛ لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المركز والوصول إلى حلول الازمات لتصل كل البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة إلى الأثرين العاملين بالصعيد.

وأضافت إيمان زيدان معاون الوزير لتنمية الموارد المالية، أن المشاريع التى تقوم عليها الوزارة من تطوير للمناطق وترميمها تسير على قدم وساق ومنها مشروع تطوير وكالة الجداوي، بإسنا ومشروع تأهيل بعض معابد الأقصر بما يناسب استقبال ذوي القدرات الخاصة.