فيديو| القوات المسلحة تدمر 4 عربات ومخزنين للإرهابيين بسيناء

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استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، بتنفيذ حملة مركزة استهدفت البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن الحملة تمكنت من اكتشاف وتدمير 5 عربات دفع رباعي، ووكرين خاصين بالعناصر التكفيرية -مخزنين لتصنيع العبوات الناسفة-، كما تم ضبط لنش بحري حاول التسلل لساحل البحر وقتل من بداخله.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الامداد عنهم.