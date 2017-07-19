زيادة أسعار «البيض» بالأسواق رغم انخفاض أسعار الفراخ

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شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 إرتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار مسجلة بالمزرعة نحو 30 جنيه، فيما بلغ سعرها لدى المستهلك 35 جنيه.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، قال إن هناك ارتفاع ملحوظ فى سعر كرتونة البيض بالمزرعة تجاوز الـ 3 جنيه فى الكرتونة الواحدة، مما سيرفع سعرها بالمحال التجارية بنفس المقدار، لافتًا إلى أن أسعار البيض خلال الفترة الماضية كان قد إنخفض كثيرًا متأثرًا بحالة الإنخفاض العامة فى أسعار الدواجن.

فيما أكد جمال عبد العاطى صاحب منفذ بيع بيض أن الأسعار اليوم خارج المزرعة تراوحت من 35 لـ 37 جنيه فى كرتونة البيض بعد إستقرارها عند 34 جنيه، متعجبًا من هذا الارتفاع غير المبرر، خاصة وأن سعر الدواجن انخفض ويصحب هذا الانخفاض دائماً أسعار الكتاكيت والبيض.

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جدير بالذكر أن أسعار البيض شهدت عدة قفزات خلال الفترة الماضية حتى وصل سعر كرتونة البيض 50 جنيه، إلا أنها عاودت الانخفاض مجددًا ووصلت إلى 26 جنيه بالمزرعة ثم شهدت الارتفاع الأخير الذي وصل لنحو أربع جنيهات وتوقع التجار مزيد من الإرتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتنتج نحو 90% من احتياجها للبيض، حيث يبلغ حجم الانتاج السنوي 8 مليارات بيضة، وفقً لرئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.