أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

زيادة أسعار «البيض» بالأسواق رغم انخفاض أسعار الفراخ

Google+ Print
زيادة أسعار «البيض» بالأسواق رغم انخفاض أسعار الفراخ زيادة أسعار «البيض» بالأسواق رغم انخفاض أسعار الفراخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 إرتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار مسجلة بالمزرعة نحو 30 جنيه، فيما بلغ سعرها لدى المستهلك 35 جنيه.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، قال إن هناك ارتفاع ملحوظ فى سعر كرتونة البيض بالمزرعة تجاوز الـ 3 جنيه فى الكرتونة الواحدة، مما سيرفع سعرها بالمحال التجارية بنفس المقدار، لافتًا إلى أن أسعار البيض خلال الفترة الماضية كان قد إنخفض كثيرًا متأثرًا بحالة الإنخفاض العامة فى أسعار الدواجن.

فيما أكد جمال عبد العاطى صاحب منفذ بيع بيض أن الأسعار اليوم خارج المزرعة تراوحت من 35 لـ 37 جنيه فى كرتونة البيض بعد إستقرارها عند 34 جنيه، متعجبًا من هذا الارتفاع غير المبرر، خاصة وأن سعر الدواجن انخفض ويصحب هذا الانخفاض دائماً أسعار الكتاكيت والبيض.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن أسعار البيض شهدت عدة قفزات خلال الفترة الماضية حتى وصل سعر كرتونة البيض 50 جنيه، إلا أنها عاودت الانخفاض مجددًا ووصلت إلى 26 جنيه بالمزرعة ثم شهدت الارتفاع الأخير الذي وصل لنحو أربع جنيهات وتوقع التجار مزيد من الإرتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتنتج نحو 90% من احتياجها للبيض، حيث يبلغ حجم الانتاج السنوي 8 مليارات بيضة، وفقً لرئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام