انخفاض أسعار «الدواجن» بسبب الركود وارتفاع درجات الحرارة

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تشهد غالبية السلع الغذائية موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، لكن الدواجن أو اللحوم البيضاء خالفت اتجاه المنظومة في الأيام الأخيرة، حيث شهدت انخفاض ملحوظ في أسعارها الأمر الذى يجعلها بديلًا أمنًا للمواطن بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار المزرعة والمحلات التجارية

واصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم إنخفاضها بالمزرعة ليسجل سعر الكيلو نحو 22 جنيه، بينما سجلت الفراخ الساسو البلدي منها نحو 32 جنيه للكيلو، وسجل سعر الكتكوت نحو 4 جنيه.

أما عن الأسعار في أسواق التجزئة فبلغ سعر الكيلو 26 جنيه، والدواجن الساسو "الحمراء" سجلت نحو 36 جنيه للكيلو.

شعبة الدواجن: الأسعار ثابتة ولن تشهد إرتفاع

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أوضح أن الأسعار تشهد ثبات نسبي خلال الإسبوع الجاري، معتبرها منخفضة مقارنة بالفترة السابقة، موضحًا أن ذلك ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة الذى يؤثر دائما على موجة الأسعار ويتسبب فى انخفاضها، مضيفاً أن الأسعار لن تشهد ارتفاع كبير إلا مع حلول فصل الشتاء، وأن أى تحرك لها خلال الفترة الراهنة سيكون طفيف.

تجار التجزئة: الركود سبب انخفاض الأسعار

جلال الدين عبد الراضى أحد تجار التجزئة بسوق أرض اللواء، أكد أن أسعار الدواجن انخفضت بسبب الركود الذي عم الأسواق، وقال :"لم تعد حالة الشراء كما كانت، والزبون بطل يشتري واللى كان بياخد 4 كيلو بقى بياخد اتنين".

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وأضاف عبد الراضى للتحرير، أن تاجر التجزئة يحدد هامش ربحه أولاً، وكلما انخفضت الأسعار زاد حجم البيع، معرباً عن امله في انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة حتى تنتهي حالة الركود.

وقال علي سمير أحد أصحاب محلات الدواجن، حالة الشراء لم تعد كما كانت ونسبة الشراء غير مجزية أو مربحة للتاجر، موضحاً أن انخفاض الاسعار ناتج عن إرتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى وفاة الدواجن في المزارعفضلا عن تكلفة تسمينها بالأعلاف وهي عوامل تدفع أصحاب المزارع والمحلات للتخلص منها بأسعار منخفضة".

وفى جولة للتحرير الصباحية بالأسواق، رصدنا نسبية فى إقبال المواطنين على محلات بيع الدواجن، حيث أبدى عدد منهم تقبل للأسعار معتبرينها أملاً فى توفير بروتين بديل للحوم.

سلوى علي محمد مواطنة أربعينية، كانت أمام أحد المحلات التجارية بسوق إمبابة صباح اليوم قالت إن الدواجن بالفعل أسعارها انخفضت وبات لديها أمل فى توفير احتياجات أسرتها من البروتين، حيث أنها لم تعد تقوى على شراء اللحوم بعد تخطيها حاجز الـ 130 جنيه.

وتنتج مصر مليارًا و300 ألف دجاجة، ومليونًا و800 ألف طن لحوم سنويًا، وهناك استثمارات عبر 10 شركات جديدة من المقرر أن تنتج 142 مليون طائر، بواقع 210 آلاف طن دجاج.

96 الف طن فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وأن الوزارة تقوم بالاستيراد لسد احتياجات المواطنين من تلك الفجوة، فيما أوضح ممدوح رمضان المتحدث بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الفجوة تخطى حاجز الـ 96 ألف طن وأن الحكومة قد تعاقدت على كميات مماثلة لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن بدأت في الانخفاض، مضيفًا أن رئيس الوزراء سبق واجتمع مع وزير الزراعة لبحث تدبير أماكن لإنشاء مشروعات للثروة الداجنة، موضحاً أن حجم العجز فى الإنتاج يبلغ 10%، منوهاً أن مرض أنفلونزا الطيور كان السب الرئيسي في دوث هذا العجز.