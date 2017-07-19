محافظ أسيوط: مستعدون للتكفل بكافة مصروفات الطالب عبد الراضي علام
محافظ أسيوط: مستعدون للتكفل بكافة مصروفات الطالب عبد الراضي علام
01:34 م الأربعاء 19 يوليو 2017
ياسر الدسوقي محافظ أسيوط
أسيوط - أسامة صديق:
أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن استعداد المحافظة للتكفل بكافة مصروفات الطالب المتفوق "عبد الراضي علام حسن عبد الراضي"، والذي حصل على مجموع 409 في الثانوية العامة بنسبة 99.76%، خلال دراسته بكلية الطب لحين التخرج من الجامعة.
وقال المحافظ: "عبد الراضي نموذج مشرف لمحافظة أسيوط، وسندعمه بكل قوة لحين الانتهاء من دراسته الجامعية بكلية الطب، وسنوفر له كافة المقومات اللازمة لاستمراره في التفوق والنجاح".
وأكد المهندس ياسر الدسوقي، أن المحافظة تفخر بهذا الطالب وجميع أبنائها المتفوقين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتكفل بكل المصاريف الدراسية للطالب خلال دراسته في كلية الطب، وستقوم ببحث الأشياء الأخرى التي يحتاجها.
كان الطالب عبد الراضي، طالب المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، بتقديم يد العون لكافة الطلاب المتفوقين في محافظة أسيوط، وأن يوفر لهم جميع الإمكانات المتاحة التي تساعدهم في تحقيق مسيرة التفوق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تعين الدكتور العبيدي مديرًا لمستشفيات أسوان الجامعية
-
خلال شهر.. التأمين على 2424 عاملا وصرف 1037 حالة معاش بأسيوط
-
150 جهاز كمبيوتر لتنسيق طلاب الثانوية بجامعة المنيا (صور)
-
عميد "طب أسنان" المنصورة: تطبيق برنامج "المنصورة - مانشستر" العام
إعلان
إعلان