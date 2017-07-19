محافظ أسيوط: مستعدون للتكفل بكافة مصروفات الطالب عبد الراضي علام

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن استعداد المحافظة للتكفل بكافة مصروفات الطالب المتفوق "عبد الراضي علام حسن عبد الراضي"، والذي حصل على مجموع 409 في الثانوية العامة بنسبة 99.76%، خلال دراسته بكلية الطب لحين التخرج من الجامعة.

وقال المحافظ: "عبد الراضي نموذج مشرف لمحافظة أسيوط، وسندعمه بكل قوة لحين الانتهاء من دراسته الجامعية بكلية الطب، وسنوفر له كافة المقومات اللازمة لاستمراره في التفوق والنجاح".

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، أن المحافظة تفخر بهذا الطالب وجميع أبنائها المتفوقين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتكفل بكل المصاريف الدراسية للطالب خلال دراسته في كلية الطب، وستقوم ببحث الأشياء الأخرى التي يحتاجها.

كان الطالب عبد الراضي، طالب المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، بتقديم يد العون لكافة الطلاب المتفوقين في محافظة أسيوط، وأن يوفر لهم جميع الإمكانات المتاحة التي تساعدهم في تحقيق مسيرة التفوق.