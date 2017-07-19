توجيه 6 اتهامات بالقتل لألماني أدين بالانتماء لتنظيم داعش

هامبورج - (د ب أ):

صرح المسؤول القضائي الألماني كاي فانتسن اليوم الأربعاء بأنه تم توجيه ستة اتهامات بالقتل لألماني لمشاركته في قتل خمسة من قوات الأمن السورية ورجل دين سني في مدينة تدمر السورية عام 2015. وهذا الشخص مسجون حاليا لإدانته بالانتماء لتنظيم داعش.

وكان الشخص، 28 عاما، الذي ينحدر من مدينة بريمن بشمال البلاد، ووالداه من غانا، قد أدين وحُكم عليه في يوليو الماضي بالسجن لثلاث سنوات لانتمائه لمنظمة إرهابية أجنبية وانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية.

وأضاف فانتسن أن مقطع الفيديو الذي يصور المدان وهو يشارك في قتل الستة بميدان بمدينة تدمر، وسط مقاتلين آخرين من مسلحي داعش، ظهر بعد الإدانة الأولى.

ووفقا للمحكمة، فإن الرجل كان اعتنق الإسلام في سن العشرين وتحول إلى التطرف خلال فترة قضاها في السجن.

وسافر إلى سورية عبر تركيا في أبريل من عام 2015 للالتحاق بمعسكر تدريب لداعش إلا أنه سرعان ما أًصابته ممارسات التنظيم بخيبة أمل وفر إلى تركيا بعد هذا بثلاثة أشهر فقط. وتم إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى مطار بريمن.

وقالت المحكمة التي أدانته إنه أصلح نفسه وقدم أدلة على جرائم أخرى ارتكبها التنظيم.