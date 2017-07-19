حبس المتهمين بالسطو المسلح على "صرافة وسط البلد" 4 أيام

كتب - محمود السعيد:

قرر المستشار محمد بدوي، رئيس نيابة عابدين، اليوم الأربعاء، حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بواقعة السطو المسلح على مكتب صرافة بشارع قصر النيل وسرقته.

كان اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، كلف بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وضبط مرتكبي واقعة قيام مجهولين بسرقة أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين تحت تهديد الأسلحة النارية والاستيلاء على مبالغ 21745 دولارا- 440 فرنكا سويسريا- 33613 ريـالا سعوديا- 16015 درهما إماراتيا- 800 جنيه إسترليني- 3150 يورو- 306175 جنيها.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده من خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة عن التوصل لصورة واضحة لمرتكبي الحادث وتحديد شخصيتهما "بيشوي ر.ف" ترزي، 21 سنة، مُقيم بدائرة قسم الوراق بالجيزة"، و"سعيد ا.م" تباع، 24 سنة مُقيم بدائرة مركز طما بسوهاج.

وبتقنين الإجراءات ضبط الأول بمنطقة سكنه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة صوت, سلاح أبيض "سكين كبير" - جزء من المبالغ المالية المستولى عليها " 11 ألف و740 دولارا أمريكيا , 16 ألف و200 ريـال سعودي, 16 ألف درهم إماراتي, 3 آلاف و150 يورو, 410 جنيه إسترليني, 220 فرنك سويسري 110 ألف و600 جنيه مصري.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بالاشتراك مع المتهم الثاني وأنهما قاما بمراقبة الشركة لعدة فترات واعتزما ارتكاب الحادث مستغلين كبر سن فرد الأمن المعين لحراسة الشركة، وبالتنسيق وأمن الإسكندرية أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الثاني بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه وبحوزته 15 ألف و900 ريـال سعودي - 146 ألف جنيه مصري.

وبمناقشة المتهمين اعترف الأول باشتراكه مع آخر "تم تحديده" جار استهدافه وضبطه، بارتكاب حادث سرقة مبلغ 700 ألف جنيه بتاريخ 21 يوليو 2016 من أحد مكاتب الصرافة بدائرة قسم شرطة الدقي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.