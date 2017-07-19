طرح 40 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" الأسبوع المقبل (صور)

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارته ستطرح الأسبوع المقبل نحو 40 ألف وحدة سكنية، ضمن المحور الإسكان المتميز الذي تعمل عليه الوزارة، بمشروع "سكن مصر"، في 6 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأضاف الوزير حسب بيان له اليوم الأربعاء، أن الوحدات المطروحة بنظام القرعة العلنية، بمساحة 115م2، ومستوي تشطيب متميز، وأنه سيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والخدمات التجارية، بالإضافة إلي وجود حدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

مساحات 115 متر للوحدة بتشطيب متميز.. و10% مقدم حجز ونظم تقسيط ميسرة.. وخصم خاص للسداد الفوري

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مقدم حجز الوحدات 10% من إجمالي ثمن الوحدة، وأنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.

وأكد وزير الإسكان أن كراسات شروط ومواصفات الحجز ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بدءاً من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل، وسيكون محدداً بها موقع المشروع بكل مدينة، والنماذج، والمساحات، وكذا أسعار الوحدات، وأسلوب السداد.

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