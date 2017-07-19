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الصحة: 57 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 139 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الصحة: 57 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 139 مليون جنيه

01:19 م الأربعاء 19 يوليو 2017

الصحة: 57 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 139 مليون جنيه

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار57 ألف و607 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الجمهورية، بتكلفة 139 مليون و56 ألف جنيها.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك القرارات 17 ألف و130 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم في بيان اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت 36 ألف و284 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 355 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 26 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 37 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس.​

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