5 أسباب تدفع نيمار للانتقال إلى باريس سان جيرمان

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لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل نيمار مع برشلونة، وذلك بعدما أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى استعداد نادي باريس سان جيرمان، إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع برشلونة والبالغ قيمته 222 مليون يورو، من أجل انتدابه إلى ملعب حديقة الأمراء.

وينتظر باريس سان جيرمان، الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب نفسه للتحرك في تلك الصفقة، ونستعرض في السطور التالية 5 عوامل تدفع نيمار لمنح الفريق الباريسي الضوء الأخضر ومغادرة برشلونة كالأتي:

1- الخروج من ظل ميسي

من شأن باريس سان جيرمان أن يمنح نيمار فرصة أن يكون النجم الأوحد في الفريق والخروج من ظل ليونيل ميسي في برشلونة، فبعد تجديد اللاعب الأرجنتيني تعاقده مع البرسا، سيحتاج نيمار للكثير من الوقت لكي يصبح اللاعب الأول في صفوف العملاق الكتالوني.

2- الفوز بالكرة الذهبية

في حال انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، وبات اللاعب الأهم في صفوف الفريق وقاد الفريق الفرنسي إلى تحقيق النجاحات وخاصة في دوري أبطال أوروبا، فسيكون من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية والتي تعد هدفًا أساسيًا للنجم البرازيلي يسعى إلى تحقيقه، وذلك بعدم حل ثالثًا في عام 2015 خلف كل من ميسي ورونالدو.

3- اللاعب الأعلى أجرًا

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وعد باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار بأن يصبح اللاعب أجرًا في الفريق إلى جانب واحد من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم من خلال منحه 15 مليون يورو إضافية على أجره الحالي مع البرسل ليصبح أجره السنوي قرابة الـ30 مليون يورو.

4- الاحتلال البرازيلي لباريس

لن يشعر نيمار بالغربة في باريس في ظل تواجد كل من ماركينيوس وتياجو سيلفا ولوكاس مورا إلى جانب المنضم حديثًا للفريق داني ألفيس، أي أن نيمار سيجد إلى جانبه 4 لاعبين من البرازيل سيساعدونه على التأقلم مع الفريق والأجواء الفرنسية.

5- الحرية في الملعب

في ظل تواجد ليونيل ميسي ولويس سواريز، بات نيمار مجبرًا على اللعب كجناح أيسر، وهو مركز يحب التواجد فيه ولكنه مقيد في الحركة مع صفوف برشلونة، حيث سيتيح له باريس سان جيرمان اللعب بحرية كما يفعل مع البرازيل والدخول إلى قلب الملعب في الوقت الذي يفضله.