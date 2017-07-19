أسرع 10 لاعبين في العالم.. ومفاجأة في ترتيب رونالدو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

السرعة العامل الأساسي الذي يتمكن اللاعب من خلالها اختراق الحصون الدفاعية للفرق المنافسة، وتستطيع مهارته أن تحفر له اسمًا في ذاكرة كرة القدم.

رصد موقع «cittaceleste» الإيطالي، اليوم الأربعاء، قائمة بأسرع 10 لاعبين كرة قدم في العالم، والمفاجأة أن مركز رونالدو جاء متأخرًا على لقب أسرع اللاعبين.

«التحرير» تستعرض ترتيب أسرع اللاعبين في العالم كالتالي:

1- أنطونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد) ووصلت سرعته القصوى لـ(35.1) كيلو متر في الساعة.

2- جاريث بيل (ريال مدريد) ووصلت سرعته القصوى لـ(34.7) كيلو متر في الساعة.

3- آرون لينون (إيفرتون) ووصلت سرعته القصوى لـ(33.8) كيلو متر في الساعة.

4- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ووصلت سرعته القصوى لـ(33.6) كيلو متر في الساعة.

5- ثيو والكوت (آرسنال) ووصلت سرعته القصوى لـ(31.7) كيلو متر في الساعة.

شاهد أيضا

6- ليونيل ميسي (برشلونة) ووصلت سرعته القصوى لـ(31.5) كيلو متر في الساعة.

7- واين روني (إيفرتون) ووصلت سرعته القصوى لـ(31.2) كيلو متر في الساعة.

8- فرانك ريبيري (بايرن ميونخ) ووصلت سرعته القصوى لـ(30.7) كيلو متر في الساعة.

9- آريين روبين (بايرن ميونخ) ووصلت سرعته القصوى لـ(30.4) كيلو متر في الساعة.

10- أليكسيس سانشيز (آرسنال) ووصلت سرعته القصوى لـ(30.1) كيلو متر في الساعة.