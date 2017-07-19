"أوقاف القدس" تقرر إغلاق كافة المساجد يوم الجمعة للتوجه للصلاة في محيط الأقصى

رام الله- (أ ش أ):

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إغلاق كافة المساجد يوم الجمعة، داعية المصلين للتوجه لأداء الصلاة في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وضم هذا القرار جميع الأئمة والخطباء في مدينة القدس، بدعوة من دائرة الأوقاف بأن لا يخطبوا في المساجد وأن يتوجهوا لإلقاء الخطب من محيط المسجد الأقصى المبارك.

ووجهت دائرة الأوقاف رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي مفادها عدم المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية قائلة :"هذه الأساليب الجديدة التي تتبعونها من إقامة بوابات إلكترونية ستضعف عملية السلام، لاسيما وأن الشرطة الإسرائيلية عمدت إلى وضع مجسات وكاميرات فوق أسطح المسجد".

في سياق آخر ، اعتدت قوات الاحتلال بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء بالضرب وقنابل الغاز على المصلين المرابطين أمام باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى) بالقدس المحتلة ، كما اعتدت على الصحفيين والطواقم الإعلامية وحررت مخالفات مرورية لسيارات البث المباشر.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على مصور قناة "روسيا اليوم" واعتقلت شابين عند باب الأسباط.