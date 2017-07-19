أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد

01:14 م الأربعاء 19 يوليو 2017

وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد

وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي

القاهرة- (مصراوي):
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن شكري نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وأعاد التهنئة بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، منوها بالإنجاز الكبير الذي حققته القوات العراقية في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي يواجهها العراق.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية أكد خلال لقائه مع الرئيس العراقي على أن العلاقات المصرية العراقية ستظل دائما علاقات عميقة وذات خصوصية، مشيرا إلى أن الزيارة التى يقوم بها إلى العراق حاليا هى تأكيد على الإرادة المصرية على الوقوف الى جانب العراق ومساندته في التصدي للتحديات التي يواجهها، على ضوء حرص على إستعادة العراق لمكانته العربية والإقليمية والدولية، مشددا على الموقف المصري الداعم لوحدة العراق وسيادته على أراضيه، وعلى إلتزامها بدعم مؤسسة الدولة الوطنية، ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن شكره للموقف المصري الداعم للعراق، وتقديره الكامل للجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تعزيز التضامن العربى وإعادة العراق الى محيطه العربي، ومساعدته لمواجهة الضغوط الخارجية التي يعاني منها، منوها إلى استمرار التحديات التي يواجهها العراق على الصعيد الداخلي بعد تحرير الموصل وفي مقدمتها قضية النازحين، بالإضافة إلى إعادة إعمار المدن والمناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جراء إنخفاض النفط في السوق العالمية.

وذكر أبوزيد أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق في شتى المجالات وفي مقدمتها المجال الإقتصادي، مشيرا في هذا الصدد الى تفعيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتي من المزمع أن تعقد أولى إجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد في أغسطس المقبل.

كما دار نقاش بين الجانبين حول الأوضاع الإقليمية، تم خلاله تناول التداعيات المترتبة على التدخلات التركية وبعض الدول الأخري في المنطقة، كما أشار الرئيس فؤاد معصوم الى أهمية القضاء على تنظيم داعش في سوريا كشرط أساسي لاستعادة الأمن والاستقرار ليس في العراق وسوريا فقط، وإنما في منطقة المشرق العربي ككل.

وفيما يتعلق بالأزمة مع قطر، قدم الوزير شكري للرئيس العراقي شرحا كاملًا وتوضيحًا مفصلًا للأسباب التي دعت دول الرباعي لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي أعلنتها ضد قطر، وتمسكها بكافة المطالب التي قدمت إلى قطر، مستعرضا في هذا الصدد التدخلات القطرية في الشئون الداخلية المصرية، وسياساتها التي مثلت تهديدا للأمن القومي المصري، فضلا عن محاولاتها المستمرة لزعزعة الثقة في الجيش المصري، مشيرا في ذات السياق الى الدور السلبي الذي لعبته قناة الجزيرة القطرية على مدى السنوات الماضية باعتبارها الاداة الإعلامية التي تستخدمها قطر لتنفيذ مخططاتها وأهدافها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري يلتقي الرئيس العراقي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسيادته

    أخبار

  • شكري يصل إلى بغداد لتهنئة العراق بتحرير الموصل

    أخبار

  • غدًا .. وزير الخارجية يتوجه إلي بغداد

    أخبار

  • "شكري" يؤكد مساندة مصر لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية الأزمة

    أخبار

إعلان

a6641d8d35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني