تجديد حبس "عريس أكتوبر" المتهم بقتل الطفل يوسف

كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، حبس عريس أكتوبر، وصديقه "ماجد" طالب، 45 يوماً على ذمة التحقيقات؛ المتهمين بإطلاق أعيرة نارية في حفل خطوبته ما أسفر عن إصابة الطفل يوسف العربي، الذي توفي إثر إصابته، وإصابة الطالبة دعاء قاعود بميدان الحصري.

تعود وقائع تلك الدعوى إلى يوم 21 يوليو الماضي، بعدم أصيب الطفل يوسف 13 عاما بطلق ناري مجهول المصدر أثناء تواجده بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، نقل على أثرها الى المستشفى وظل يرقد داخله الى أن توفي بعدها لتدهور حالته الصحية.

وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء الواقعة 5 متهمين عقب قيامهم بإطلاق النيران بشكل عشوائي من بنادق آلية خلال الاحتفال بخطوبة أحدهم، بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد الابريق، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، وجهت للمتهم تهمتي الإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فيما تجري الآن نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد يسري التحقيق مع متهم جديد في الواقعة عقب إلقاء مباحث الجيزة القبض عليه.