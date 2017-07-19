السجن المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمين آخرين في محاولة اغتيال "قاضي رابعة"

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعاقبة 4 متهمين (من بينهم متهمان هاربان) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.

ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما، لإدانتهم جميعا بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، والذي فصلت دائرة المحكمة التي يرأسها في العديد من القضايا المتعلقة بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وقضايا الإرهاب التي وقعت في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وتضمن الحكم معاقبة المتهمين حسن عبد الغفار ومحمد السيد محمود، حضوريا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما.. ومعاقبة كلا من محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوه، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما.. كما عاقبت المحكمة المتهمين أسامة إبراهيم وعبد الرحيم مبروك، غيابيا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما.

وأكدت المحكمة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم إنها أحاطت بظروف الواقعة وملابساتها وأدلة الثبوت القائم عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وقد اطمأنت كل الاطمئنان إلى مقرر المتهم السادس بتحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لمكان الحادث بصحبة المتهم المذكور، والتي أقر خلالها بارتكاب الحادث وبرفقته إثنين آخرين لقيا حتفهما أثناء الحادث.

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت أيضا إلى أقوال شهود الواقعة، وتحريات الأمن الوطني والجنائي، من أن المتهمين من الأول وحتى الخامس، هم الذين خططوا ودبروا للحادث، وأمدوا المتهم السادس وآخرين توفيا أثناء الحادث، بمفرقعات ومعلومات ومعونات مادية ومالية وبعبوتين مفرقعتين وعنوان مسكن المجني عليه (المستشار معتز خفاجي) وكذا قيمة هاتفين محمولين.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين الماثلين وآخرين هاربين، قد ارتكبوا الجرائم المنوه عنها بقرار الإحالة والذي سبق أن تلي على المتهمين أثناء المرافعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، حيث أسندت إليهم اتهامات الشروع في قتل المستشار معتز خفاجي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة خلافا لأحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.