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ستانلي ينشر رسالته الأخيرة لمرتضى منصور وجماهير الزمالك

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ستانلي ينشر رسالته الأخيرة لمرتضى منصور وجماهير الزمالك ستانلي ينشر رسالته الأخيرة لمرتضى منصور وجماهير الزمالك

التحرير

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نشر ستانلي أوهاويتشي مهاجم نادي المنتقل إلى صفوف القادسية السعودي رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»رسالة وجهها إلى وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء.

وقال ستانلي في رسالته: « مع نهاية مشواري هنا، أحب أن أقول الحمدلله أولًا.. ثم أتوجه بالشكر من كل قلبي لكلا من: مصر التى أستضفتني لمدة ٣ سنوات، ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، رئيس نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، شكرا لدعمكم جميعا.. ويوما ما سوف نلتقى مرة أخرى ????»

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ولعب «ستانلي» معارًا للزمالك من نادي وادي دجلة خلال الموسم الماضي و سعى الزمالك لتخفيض مبلغ التعاقد معه  الموجود في عقده بأحقيته في شراءه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون دولارورفضت إدارة وادي دجلة تخفيض المبلغ وقررت بيع اللاعب لنادي القادسية السعودي، مقابل مليون و300 ألف دولار.


 

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التحرير

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