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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس هي طريق المحبة والسلام بين العالم

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مصراوي Masrawy

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس هي طريق المحبة والسلام بين العالم

12:32 م الأربعاء 19 يوليه 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استضافت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا بنميًّا رفيع المستوى، برئاسة السيد توماس جوارديا سفير بنما.

وأناب الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، لاستقبال الوفد البنمي والترحيب به.

ورحب الفريق أسامة ربيع، بالوفد البنمي، مشيرًا إلى أن قناة السويس هي طريق المحبة والسلام بين العالم، وأن القناة الجديدة جعلتها في صدارة القنوات الملاحية العالمية.

وأوضح نائب رئيس قناة السويس، أن أعمال التطوير بمجراها الملاحي، أدت إلى زيادة الغاطس من 35 قدمًا عام 1956 إلى 66 قدمًا عام 2016، وزيادة الحمولات من 30 ألف طن عام 56، إلى 240 ألف طن حاليًا، ما انعكس على العائد الذي ارتفع من 33 مليون دولار إلى 5.1 مليار في 2016.

وعرض خلال مراسم الاستقبال فيلم وثائقي عن قناة السويس، وآخر درامي عن قناة بنما مدته 106 دقيقة، بحضور قيادات وشباب العاملين بهيئة قناة السويس، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

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