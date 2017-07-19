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الشرطة الإيطالية: تم تعذيب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال قمة مجموعة الثمانية

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإيطالية: تم تعذيب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال قمة مجموعة الثمانية

12:45 م الأربعاء 19 يوليه 2017

الشرطة الإيطالية: تم تعذيب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال قمة مجموعة الثمانية

روما - (د ب أ):
قال قائد الشرطة الإيطالية فرانكو جابريال اليوم، الأربعاء، إن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال قمة مجموعة الثمانية في جنوة عام 2001 تعرضوا للتعذيب، وذلك في أوضح اعتراف رسمي بالمسؤولية عن هذه الواقعة حتى الآن.

ويأتي تصريح جابريل بعد شهر من إعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للمرة الثانية أن قسوة الشرطة الإيطالية في جنوة وصلت لحد التعذيب، وبعدما تبنى البرلمان قانونا طال تأخيره يجرم أعمال التعذيب.

وقال جابريل لصحيفة لا ريبوبليكا " أقول بوضوح، كان هناك تعذيب. تعذيب".
وكانت الشرطة قد تعاملت بصورة عنيفة عقب الاشتباكات التي وقعت في 20 يوليو 2001، والتي لقى خلالها متظاهر حتفه على يد شرطي. وقامت الشرطة خلال الليل بمداهمة مدرسة، كان المتظاهرون ينامون بها، واصطحبت المئات منهم لثكنات عسكرية، حيث وقعت أعمال عنف.

وقال جابريل إن الأمن العام خلال قمة مجموعة الثمانية " كان كارثة " ولكنه أكد أن الشرطة منذ ذلك الوقت حققت تقدما، مثلما ظهر في الإدارة الهادئة نسبيا للمظاهرات خلال قمة مجموعة السبع لهذا العام والقمم الأوروبية في تاورمينا وصقلية وروما.

وانتقد جابريل عدم استقالة سلفه جياني دي جينارو عقب جنوة.
وقال " لو كنت مكانه، لكنت سوف أتحمل مسؤولياتي بدون أعذار " معترفا أن رفض دي جينارو للاستقالة كان له تأثيرات " مهمة وطويل المدى " فيما يتعلق بتأجيج مناخ الحصانة بين أفراد الشرطة الإيطالية.

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