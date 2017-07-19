بالأسماء.. السجن المؤبد لـ 4 متهمين و15مشدد لاثنين أخرين في محاولة اغتيال "قاضي رابعة"

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة حسن عبد الغفار السيد، ومحمد السيد عزام، وغيابيًا لكلا من، أسامة إبراهيم علي، عبد الرحيم مبروك الصاوي، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة".

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد طه أحمد وهدان، ومحمد طه أحمد وهدان، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وخالد سلامة.

كانت النيابة العامة أحالت 6 من الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم: "أسامة إبراهيم على عمر -القيادي بتحالف دعم الجماعة والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه - عضوي مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي - مسؤول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام - عضو المجموعة المنفذة للعملية".

وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون محمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد.