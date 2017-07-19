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وفاة شخص بأزمة قلبية بعد حريق إدفو بأسوان

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وفاة شخص بأزمة قلبية بعد حريق إدفو بأسوان وفاة شخص بأزمة قلبية بعد حريق إدفو بأسوان

التحرير

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توفى شخص من أصحاب المحال التجارية المضارة بحريق السوق التجارى بمدينة إدفو شمال أسوان، بسكتة قلبية، عقب تعرض 3 من المحال التجارية الخاصة به الى التدمير بشكل كامل.

وأكد عدد من شهود العيان من أصحاب المحال التجارية، أن الشخص المتوفي يدعى نعيم . ب 50 سنة، حيث يمتلك 3 محال تجارية مخصصة لبيع الملابس، وأنه عقب إخطاره بواقعة حريق محاله التجارية، تعرض إلى أزمة قلبية حادة، توفى على إثرها.

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وكان حريق ضخم اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمدينة إدفو شمال أسوان، أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية، وواجهات 4 عمارات سكنية.

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التحرير

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