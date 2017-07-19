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السويدي: لا يصح اتهام القطاع الخاص بالهروب من إقرار العلاوة

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السويدي: لا يصح اتهام القطاع الخاص بالهروب من إقرار العلاوة السويدي: لا يصح اتهام القطاع الخاص بالهروب من إقرار العلاوة

التحرير

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قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم بمجلس النواب، إن القطاع الخاص طرح مبادرة العلاوة الإضافية للعاملين لديه من تلقاء نفسه، للمساهمة في تحمل الأعباء الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالمشاركة مع المواطنين.

وأضاف السويدي، اليوم، الأربعاء، أن القطاع الخاص هو من طرح المبادرة، لذا لا داع لطرح إمكانية تهربه من تنفيذها، ولم يكن ملزما بذلك، لذلك لا يصح اتهامه بالهروب، وإلا فلماذا طرحناها من البداية.

وأوضح أن القطاع الخاص طرح هذه المبادرة كرسالة على روح الشراكة المجتمعية والوطنية، مشيرًا إلى زيادة القطاع الخاص لرواتب العاملين به مرتين خلال العامين الماضيين بدون أية مبادرات، بعد زيادة المصروفات على العاملين به ولتعويضهم.

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وأشار إلى أنه لا يصح أن تتحول المبادرة لاتهامات للقطاع الخاص، وأنه لن يلتزم بها، ويجب أن ننظر لها نظرة إيجابية وليس سلبية، وإلا فلماذا اهتم القطاع الخاص بحضور توقيع الاتفاقية في مجلس الوزراء ولم يكن هناك ما يلزمه بالحضور؟

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية 10% بدءًا من أول شهر يوليو الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحادات الصناعية والعمالية.

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التحرير

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